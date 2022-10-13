Зонд NASA изменил траекторию опасного для Земли астероида

Это больше, чем планировалось. «Дарт» весом более 500 кг направили к небесному телу, в который он врезался на скорости более 20 тысяч километров в час. Все это происходило на расстоянии в 11 миллионов километров от Земли. После удара 160-метровый Диморф изменил положение и у него появился хвост из обломков.

Астроном, ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров заявил, что вероятность столкновения астероида с Землёй не так высока, однако исключить такой сценарий невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

