Зонд NASA изменил траекторию опасного для Земли астероида

В NASA заявили, что запущенный ранее зонд «Дарт» смог выполнить свою смертельную миссию и отклонил орбиту представлявшего опасность для Земли астероида Диморфа на 32 минуты, сообщает «РЕН ТВ».

Астрофизик заявил об обнаружении еще одного опасного астероида для Земли

Это больше, чем планировалось. «Дарт» весом более 500 кг направили к небесному телу, в который он врезался на скорости более 20 тысяч километров в час. Все это происходило на расстоянии в 11 миллионов километров от Земли. После удара 160-метровый Диморф изменил положение и у него появился хвост из обломков.

Астроном, ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров заявил, что вероятность столкновения астероида с Землёй не так высока, однако исключить такой сценарий невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: l.yimg.com
ТЕГИ:АстероидКосмосNASA
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