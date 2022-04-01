Астрофизик заявил об обнаружении еще одного опасного астероида для Земли

«Система обнаружения астероидов создана, но возможности у нее пока очень слабые. Мы можем открыть только достаточно большой астероид. И вот буквально на прошлой неделе мы отправили в международный астрономический союз заявку на поименование нового, опасного астероида размером до 900 метров. И это больше, чем астероид 2009 JF1, который всех напугал, но вероятность попадания которого в нашу планету очень мала», - сказал Липунов.

Астрофизик отметил, что в России есть большое количество телескопов по всей стране для наблюдения за опасными космическими объектами. При этом он подчеркнул, что необходима и более мощная техника.

«Наши телескопы стоят от Благовещенска до Аргентины, и еще в Мексике. Зимой мы полностью контролируем все небо, но нам нужны более мощные телескопы, я писал об этом в Роскосмос. Все работает, но проблема в том, что цена большого телескопа, который не за 3 часа, а за неделю может обнаружить небесное тело, она растет пропорциональной третьей степени диаметра телескопа. То есть нам нужны телескопы в 10 раз дороже, чем есть сейчас», - резюмировал Липунов.

Ранее СМИ со ссылкой на NASA сообщили, что 6 мая с Землей якобы столкнется потенциально опасный астероид 2009 JF1. Отмечается, что предполагаемое событие может произойти в 06:34 по московскому времени. Само космическое тело якобы не имеет грандиозных габаритов, однако движется с большой скоростью.

