Астроном рассказал, какие астероиды потенциально опасны для Земли
Астроном, ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров заявил, что вероятность столкновения астероида с Землёй не так высока, однако исключить такой сценарий невозможно, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, опасным является расстояние — «как до Луны, то есть 400 тысяч км», а если ближе, то «не опасно, но просто интересно».
«Если астероид пролетает на расстоянии миллиона или десяти миллионов км — это вообще ни о чём», — объяснил специалист.
Эксперт добавил, что астероиды регулярно падают на планету в виде метеоритов, но значительная часть Земли не населена людьми, поэтому о них не говорят.
Ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов заявил, что человечество обязательно вымрет, так как в течение ближайших 100 миллионов лет на Земле может произойти нечто подобное тому, что когда-то уничтожило динозавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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