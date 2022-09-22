Астроном рассказал, какие астероиды потенциально опасны для Земли

По его словам, опасным является расстояние — «как до Луны, то есть 400 тысяч км», а если ближе, то «не опасно, но просто интересно».

«Если астероид пролетает на расстоянии миллиона или десяти миллионов км — это вообще ни о чём», — объяснил специалист.

Эксперт добавил, что астероиды регулярно падают на планету в виде метеоритов, но значительная часть Земли не населена людьми, поэтому о них не говорят.

Ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов заявил, что человечество обязательно вымрет, так как в течение ближайших 100 миллионов лет на Земле может произойти нечто подобное тому, что когда-то уничтожило динозавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».