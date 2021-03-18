«Ликвидация мозговых центров». Слияние «Сухого» и «МиГ» назвали разрушительным
Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН прокомментировал реорганизацию гражданского самолетостроения в России.
В 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве. Такое решение было принято по итогам совещания в «Ростехе» о дальнейшей реформе авиастроения.
Заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН рассказал, что реорганизация окончательно разрушит отрасль гражданского самолетостроения в стране.
«Это реорганизация, которая направлена на окончательное разрушение конструкторских бюро всемирно известных имен, которые знают весь мир, которые были брендом гражданской авиации нашей страны. Ликвидация этих мозговых центров ставит окончательную точку над разрушением гражданского самолетостроения. В документе мягко сказано, что все конструкторские бюро убирают из Москвы, переводят в Сибирь, Дальний Восток», - заявил он.
Между тем, в «Ростехе» заверили, что неизбежная кадровая оптимизация не затронет мозговой центр авиастроения — конструкторский блок.
Олег Смирнов предположил, что отчасти данная оптимизация может быть связана с неудачным заходом Sukhoi Superjet 100 на западные рынки.
«Говорилось, что этот самолет создавался таким образом, чтобы 85% выпускаемой продукции покупался западными компаниями, а 15% для удовлетворения нужд РФ. Все это было ложью, обманом, неправдой. Сегодня весь мир уже давно отказался от Superjet-100. Первая причина – бесперспективность этого проекта. Вторая – вместе с созданием самолета все приличные министры и руководители промышленных ведомств создают службу сервиса этой продукции, так поступает Boeing, Airbus. Boeing, например, обязуется доставить запасную деталь для своего самолета в любую точку мира в течение суток. А Superjet так не поступил. Не знаю, на что они полагались. Ни одна авиакомпания не купит без таких обязательств ни один самолет, даже если он будет хорошим», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что государство понимает проблемы производства Superjet-100, но находится в сложной ситуации.
«Аэрофлот эксплуатирует поневоле Superjet-100. Ему приказали, он их взял. Так половина из них стоит в ангарах! Вышедшую из строя запчасть нужно заказывать за границей! Наши авиакомпании отказываются их покупать, но государство настаивает. Самолет получился золотым. Никто еще не расследовал, сколько там было украдено. Государство сейчас ищет выход, как вернуть огромные деньги, потраченные на самолет из бюджета», - уточнил Смирнов.
Государство, оказывая отрасли помощь, ждет радикальных реформ, которые помогут решить накопившиеся финансовые проблемы и повысить конкурентоспособность отечественных самолетов в стране и в мире, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Реформа призвана убрать избыточные уровни управления, сделать административную структуру корпорации более компактной и гибкой, сократить непроизводственные издержки, добавили в пресс-службе госкорпорации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
- Мэр Киева объявил об ужесточении ограничений по коронавирусу
- «Кто как обзывается, тот сам так называется». Путин ответил на слова Байдена
- Пашинян назвал дату внеочередных парламентских выборов в Армении
- Путин поздравил жителей Крыма с седьмой годовщиной воссоединения с Россией
- В России снизилось число безработных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru