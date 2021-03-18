«Ликвидация мозговых центров». Слияние «Сухого» и «МиГ» назвали разрушительным

В 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве. Такое решение было принято по итогам совещания в «Ростехе» о дальнейшей реформе авиастроения.

Заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН рассказал, что реорганизация окончательно разрушит отрасль гражданского самолетостроения в стране.

«Это реорганизация, которая направлена на окончательное разрушение конструкторских бюро всемирно известных имен, которые знают весь мир, которые были брендом гражданской авиации нашей страны. Ликвидация этих мозговых центров ставит окончательную точку над разрушением гражданского самолетостроения. В документе мягко сказано, что все конструкторские бюро убирают из Москвы, переводят в Сибирь, Дальний Восток», - заявил он.

Между тем, в «Ростехе» заверили, что неизбежная кадровая оптимизация не затронет мозговой центр авиастроения — конструкторский блок.