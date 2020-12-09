Жителям Земли пообещали мощную магнитную бурю
Мощная магнитная буря накроет Землю в ночь на четверг, 10 декабря. Наша планета сейчас входит в геомагнитный шторм. По словам специалистов, столь мощных бурь в этом году еще не было.
Бурю спровоцировал взрыв на Солнце, который произошел на стороне, обращенной к Земле. Из-за этого воздействие вспышки будет максимальным, сообщает РЕН ТВ.
Явление способно привести к сбоям в радиосвязи и электронике. Метеочувствительным людям специалисты рекомендуют уменьшить физические нагрузки.
Пятидневную магнитную бурю во второй декаде октября ранее прогнозировали ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
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