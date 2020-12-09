Жителям Земли пообещали мощную магнитную бурю

Мощная магнитная буря накроет Землю в ночь на четверг, 10 декабря. Наша планета сейчас входит в геомагнитный шторм. По словам специалистов, столь мощных бурь в этом году еще не было.

Бурю спровоцировал взрыв на Солнце, который произошел на стороне, обращенной к Земле. Из-за этого воздействие вспышки будет максимальным, сообщает РЕН ТВ.