Жителям Земли пообещали мощную магнитную бурю

Мощная магнитная буря накроет Землю в ночь на четверг, 10 декабря. Наша планета сейчас входит в геомагнитный шторм. По словам специалистов, столь мощных бурь в этом году еще не было.

Бурю спровоцировал взрыв на Солнце, который произошел на стороне, обращенной к Земле. Из-за этого воздействие вспышки будет максимальным, сообщает РЕН ТВ.

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Явление способно привести к сбоям в радиосвязи и электронике. Метеочувствительным людям специалисты рекомендуют уменьшить физические нагрузки.

Пятидневную магнитную бурю во второй декаде октября ранее прогнозировали ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Магнитная Буря
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