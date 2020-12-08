Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю наблюдений
Прошедшая осень стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что с сентября по ноябрь температурный режим, усредненный за эти три месяца, стал самым высоким, пишет РИА Новости.
«В ранге самых высоких температурных режимов осени теперь будет фигурировать нынешний год», - подчеркнул Вильфанд.
Между тем, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) отмечает, что глобальная средняя температура с января по октябрь 2020 года была примерно на 1,2 градуса выше базового уровня 1850-1900 годов. По мнению специалистов ВМО, 2020 год станет одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений во всем мире.
К слову, минувший ноябрь обновил мировой рекорд и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Такие данные представлены в европейской программе спутникового мониторинга Copernicus. Специалисты подчеркивают, что в глобальном масштабе ноябрь 2020 года стал самым теплым ноябрем за всю историю метеонаблюдений.
«Он был на 0,77 градуса Цельсия теплее, чем средний показатель ноября с 1981 по 2010 годы. Температура была на 0,13 градуса выше, чем в ноябре 2016 и 2019 годов, когда были зафиксированы предыдущие рекорды», - отмечают эксперты.
А ранее Вильфанд сообщил, что предстоящая зима в России в целом будет холоднее предыдущей. Согласно прогнозу, почти на всей территории России температурный фон будет около нормы. Однако в Уральском федеральном округе синоптики, напротив, ожидают превышения нормальных зимних температур, подчеркивает Ura.ru.
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