Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю наблюдений

Между тем, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) отмечает, что глобальная средняя температура с января по октябрь 2020 года была примерно на 1,2 градуса выше базового уровня 1850-1900 годов. По мнению специалистов ВМО, 2020 год станет одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений во всем мире.

К слову, минувший ноябрь обновил мировой рекорд и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Такие данные представлены в европейской программе спутникового мониторинга Copernicus. Специалисты подчеркивают, что в глобальном масштабе ноябрь 2020 года стал самым теплым ноябрем за всю историю метеонаблюдений.

«Он был на 0,77 градуса Цельсия теплее, чем средний показатель ноября с 1981 по 2010 годы. Температура была на 0,13 градуса выше, чем в ноябре 2016 и 2019 годов, когда были зафиксированы предыдущие рекорды», - отмечают эксперты.

А ранее Вильфанд сообщил, что предстоящая зима в России в целом будет холоднее предыдущей. Согласно прогнозу, почти на всей территории России температурный фон будет около нормы. Однако в Уральском федеральном округе синоптики, напротив, ожидают превышения нормальных зимних температур, подчеркивает Ura.ru.

