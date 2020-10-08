Ученые предупредили о многодневной магнитной буре

Пятидневную магнитную бурю во второй декаде октября прогнозируют ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Специалисты отмечают, что она магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится по 24-е число, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29 октября придет в норму, пишет РИА Новости.

Добавим, всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что самая слабая из них может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения связи и перебои в работе навигационных систем.