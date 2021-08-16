СМИ: В России появятся авиабилеты за 1 рубль

Авиакомпания Nordwind намерена продавать семьям с детьми до 18 лет авиабилеты стоимостью в 1 рубль, если перевозчик получит государственные субсидии на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в продажу поступит около 25 тысяч билетов в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Иркутск, Воронеж, Самару, отмечает РИА ФАН.

Общий объем выделенных Nordwind средств составляет 229,2 млн рублей. Предельная стоимость билетов по заявленным авиакомпанией маршрутам — от семи до 11 тысяч рублей, отмечает телеканал «360».

На субсидии для семей претендуют также «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Smartavia, Red Wings и «Азимут». Продажу авиабилетов по льготным ценам запустят в течение пяти дней после заключения договора с Росавиацией.

