СМИ: В России появятся авиабилеты за 1 рубль
Авиакомпания Nordwind намерена продавать семьям с детьми до 18 лет авиабилеты стоимостью в 1 рубль, если перевозчик получит государственные субсидии на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что в продажу поступит около 25 тысяч билетов в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Иркутск, Воронеж, Самару, отмечает РИА ФАН.
Общий объем выделенных Nordwind средств составляет 229,2 млн рублей. Предельная стоимость билетов по заявленным авиакомпанией маршрутам — от семи до 11 тысяч рублей, отмечает телеканал «360».
На субсидии для семей претендуют также «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Smartavia, Red Wings и «Азимут». Продажу авиабилетов по льготным ценам запустят в течение пяти дней после заключения договора с Росавиацией.
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