Лучший для регионов: Почему авиакомпании не спешат заказывать Ил-114-300
Региональные авиаперевозчики не могут позволить себе новый самолет, несмотря на его высокую востребованность, заявил НСН главный редактор «Avia.ru» Роман Гусаров.
Самолет Ил-114-300 очень необходим для связи между городами в регионах, однако местные компании без помощи государства не могут себе позволить обновление авиапарка за счет новой машины. Об этом заявил НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал турбовинтовой самолет Ил-114-300 очень нужным Сибири и Дальнему Востоку. При этом он признал, что твердых заказов пока значительно меньше, чем запросов от перевозчиков. Региональный самолет в рамках ПМЭФ-2026 получил сертификат типа. Это позволяет начать серийное производство машин. При этом, по словам Чемезова, на данный момент подписан контракт пока только на три Ил-114-300 (для «2-го Архангельского объединенного авиаотряда»).
«Ил-114-300 изначально разрабатывался с учетом возможности эксплуатации в наших сурово-климатических условиях. Помимо того, что самолет садиться на аэродромы низкой категории, он еще должен летать при экстремально низких температурах, быть без ангарного хранения, надежный, недорогой, иметь большую дальность полета для региональных линий. Именно по этой причине эта машина - лучшая для наших регионов. Ил-114-300 призван заменить самолет Ан-24, который в советский период построили значительным тиражом в виду крайней востребованности. При этом Ил-114-300 имеет большую пассажировместимость, более современный, комфортный», - пояснил собеседник НСН.
Он назвал главную причину малого числа заказов нового самолета.
«Потребности и желания авиакомпаний не всегда совпадают с их возможностями. Сегмент региональных авиаперевозок, к сожалению, низкомаржинальный, а, зачастую, вообще убыточный. Он во многом существует за счет субсидий региональных и федеральных субсидий. Свободных средств на приобретение новой авиатехники у компаний нет. Поэтому здесь многое зависит от готовности государства предоставить эту технику на льготных условиях, чтобы компании были готовы взять её, не рискуя обанкротиться», - отметил эксперт.
Он также оценил, потребности отечественной гражданской авиации в Ил-114-300.
«Она вполне может поглотить около сотни подобных самолетов в ближайшие 10-15 лет для насыщения региональных маршрутов. В первую очередь требуется связать крупные региональные центры. Самолет хоть и регионального класса, но он достаточно большой, его задача не летать между поселками. Для этого есть другая техника, более мелкие самолеты. А Ил-114-300 с вместимостью до 60 пассажиров должен связать между собой достаточно крупные города», - заключил Роман Гусаров.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов призвал авиакомпании, которые желают получить новые российские самолеты в обозримые сроки, активнее контрактовать и авансировать заказы. Изготовление Ил-114-300 занимает около двух лет, МС-21 и «Суперджета» - не менее 2,5 лет.
Член Общественного совета при Росавиации Виктор Горбачев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее назвал фантастикой объявленные в России планы о выпуске 50 новых пассажирских авиалайнеров в ближайшие два года.
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