«Ил-114-300 изначально разрабатывался с учетом возможности эксплуатации в наших сурово-климатических условиях. Помимо того, что самолет садиться на аэродромы низкой категории, он еще должен летать при экстремально низких температурах, быть без ангарного хранения, надежный, недорогой, иметь большую дальность полета для региональных линий. Именно по этой причине эта машина - лучшая для наших регионов. Ил-114-300 призван заменить самолет Ан-24, который в советский период построили значительным тиражом в виду крайней востребованности. При этом Ил-114-300 имеет большую пассажировместимость, более современный, комфортный», - пояснил собеседник НСН.

Он назвал главную причину малого числа заказов нового самолета.

«Потребности и желания авиакомпаний не всегда совпадают с их возможностями. Сегмент региональных авиаперевозок, к сожалению, низкомаржинальный, а, зачастую, вообще убыточный. Он во многом существует за счет субсидий региональных и федеральных субсидий. Свободных средств на приобретение новой авиатехники у компаний нет. Поэтому здесь многое зависит от готовности государства предоставить эту технику на льготных условиях, чтобы компании были готовы взять её, не рискуя обанкротиться», - отметил эксперт.

Он также оценил, потребности отечественной гражданской авиации в Ил-114-300.