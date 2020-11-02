Завершение строительства российского сегмента МКС вновь перенесли

Завершение строительство российского сегмента Международной космической станции отложено как минимум на год. Запуск научно-энергетического модуля, который должен был поставить точку в работах, должен состояться в 2024 году вместо 2023.

Об этом объявил заместитель директора департамента пилотируемых космических программ «Роскосмоса» Владимир Данеев в ходе встречи, посвященной 20-летию полета МКС в пилотируемом режиме. Изначально запуск данного модуля должен был состояться ещё в 2015 году. Он призван гарантировать энергетическую независимость отечественного сегмента МКС от американского.

Кроме того, модуль обеспечит дополнительные места для научных экспериментов как внутри, так и снаружи станции. Он также будет использоваться в качестве дополнительного хранилища грузов и многофункционального силового тренажёра. Данеев также сообщил, что Роскосмос собирается запустить на орбиту узловой модуль «Причал» в сентябре 2021 года. Ещё один модуль - многофункциональный лабораторный «Наука» отправят к МКС в конце апреля того же года.