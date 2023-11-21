«Победа» лишилась сертификата разработчика авиатехники
Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники, действовавший ранее для авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»). Об этом пишут Известия со ссылкой на приказ за подписью руководителя агентства Дмитрия Ядрова.
Изменения вступили в силу с 10 ноября. Причина блокировки сертификата в документе не уточняется. «Победа» стала первой российской организацией, чей сертификат, выданный после отказа западных компаний от техподдержки самолетов в стране, был приостановлен.
Как отметили в пресс-службе перевозчика, компания самостоятельно отозвала свой сертификат, пишет Ura.ru.
«В рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию летной годности воздушных судов ... принято решение о концентрации компетенций разработчика на базе департамента развития конструкторских решений "Аэрофлота"», — сообщили в «Победе».
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