«Победа» лишилась сертификата разработчика авиатехники

Изменения вступили в силу с 10 ноября. Причина блокировки сертификата в документе не уточняется. «Победа» стала первой российской организацией, чей сертификат, выданный после отказа западных компаний от техподдержки самолетов в стране, был приостановлен.

Как отметили в пресс-службе перевозчика, компания самостоятельно отозвала свой сертификат, пишет Ura.ru.

«В рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию летной годности воздушных судов ... принято решение о концентрации компетенций разработчика на базе департамента развития конструкторских решений "Аэрофлота"», — сообщили в «Победе».

