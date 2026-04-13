Для эксплуатации Ан-2 понадобится также обучить летный состав и восстановить ремонтные заводы.

«Летчики, летающие на Ан-2, могут спокойно сажать его при отказе двигателя или тормозов. Нужно набрать тех, кто когда-то летал на Ан-2, они бы обучили летный состав, технический, инженерный для обслуживания этого самолета, и все бы наладилось. Потребуется восстанавливать ремонтные заводы, которые будут эти суда ремонтировать», - отметил заслуженный пилот.

Ан-2 – надежный самолет, который помог бы решить проблему с перевозками на местных линиях.

«Большое счастье было бы для пассажиров в маленьких городах и поселках, если бы Ан-2 удалось восстановить. Это замечательный самолет, он бы решил очень много проблем с авиационным. У нас за Уралом не на чем ездить: ни дорог нет, ни железных дорог, ни самолетов. Ан-2 настолько всепогодный, приспособленный для грунтовых площадок, для снежных аэродромов, поэтому замены ему пока нет. То, что «Байкал» совсем не может заменить Ан-2, это стопудово. У «Байкала» двигатель слабенький, ему нужен большой пробег после посадки и разбег для взлета. Такой полосы нигде не найти. Этот самолет абсолютно непригоден для местных воздушных линий. «Байкал» – это афера», - полагает авиаэксперт.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил НСН, что российский авиапром не способен обеспечить перевозчиков самолетами, потому что на данный момент не производится ни одного МС-21 или «Суперджета», который можно передать авиакомпаниям. А самолеты «Байкал» дороже импортных аналогов и экономически невыгодны ни для одного перевозчика.

