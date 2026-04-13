Заслуженный пилот призвал восстановить производство советских Ан-2
Ан-2 - надежный самолет, способный решить проблемы с авиасообщением между маленькими городами и поселками, заявил НСН Юрий Сытник.
Россия могла бы не только восстановить летную годность невостребованных сейчас Ан-2, но и возобновить производство этих самолетов, однако заниматься этим должны не госкомпании, а частники, заявил НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Разработчик самолётов Ан-2 предложил восстановить летную годность простаивающих сегодня на хранении 700 экземпляров. По оценкам «СибНИА им. Чаплыгина», ресурс этих самолетов выработан всего на 25–30%, их использование позволило бы решить проблему дефицита провозных емкостей на местных линиях в ближайшие пять-семь лет, пишет «Коммерсант».
«Надо не просто эти 700 машин возрождать, а строить завод по тем чертежам, которые великий Антонов (Олег Антонов - разработчик Ан-2 - прим. НСН) оставил, делать Ан-2 с более совершенным двигателем и оборудованием. Нужно создавать частную компанию, давать государственный кредит, она все сделает: добудет запчасти, двигатели, редукторы, винты, сделают крыло с металлическим покрытием. На Ан-2 стоит американский мотор, но китайцы делают такой один в один. С Китаем можно договориться. А госкомпании деньги просто спишут», - считает Сытник.
Для эксплуатации Ан-2 понадобится также обучить летный состав и восстановить ремонтные заводы.
«Летчики, летающие на Ан-2, могут спокойно сажать его при отказе двигателя или тормозов. Нужно набрать тех, кто когда-то летал на Ан-2, они бы обучили летный состав, технический, инженерный для обслуживания этого самолета, и все бы наладилось. Потребуется восстанавливать ремонтные заводы, которые будут эти суда ремонтировать», - отметил заслуженный пилот.
Ан-2 – надежный самолет, который помог бы решить проблему с перевозками на местных линиях.
«Большое счастье было бы для пассажиров в маленьких городах и поселках, если бы Ан-2 удалось восстановить. Это замечательный самолет, он бы решил очень много проблем с авиационным. У нас за Уралом не на чем ездить: ни дорог нет, ни железных дорог, ни самолетов. Ан-2 настолько всепогодный, приспособленный для грунтовых площадок, для снежных аэродромов, поэтому замены ему пока нет. То, что «Байкал» совсем не может заменить Ан-2, это стопудово. У «Байкала» двигатель слабенький, ему нужен большой пробег после посадки и разбег для взлета. Такой полосы нигде не найти. Этот самолет абсолютно непригоден для местных воздушных линий. «Байкал» – это афера», - полагает авиаэксперт.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил НСН, что российский авиапром не способен обеспечить перевозчиков самолетами, потому что на данный момент не производится ни одного МС-21 или «Суперджета», который можно передать авиакомпаниям. А самолеты «Байкал» дороже импортных аналогов и экономически невыгодны ни для одного перевозчика.
Горячие новости
- Бритни Спирс отправилась на лечение после задержания за вождение в пьяном виде
- Заслуженный пилот призвал восстановить производство советских Ан-2
- Песков: О судьбе нефтепровода «Дружба» следует спрашивать Венгрию
- Объявление о продаже Рижского вокзала в Москве появилось на «Авито»
- Булыкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ничьей с «Краснодаром»
- На подлете к промплощадке Череповца сбили 13 беспилотников
- Песков: Россия с уважением относится к выбору венгерского народа
- В Подмосковье госпитализирован еще один пациент с оспой обезьян
- В Минцифры призвали подвергать искусственный интеллект цензуре
- Экс-посол Израиля назвал пикировки Эрдогана и Нетаньяху мелочью