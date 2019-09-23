Россия взялась за разработку истребителей шестого поколения

В России начали разработку истребителей шестого поколения. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.

Главным отличием новейших самолетов станет их беспилотное управление. Также по сравнению с истребителями пятого поколения Су-57 они будут более маневренными, быстрыми и незаметными, передает РИА ФАН.

Планируется, что первый серийный самолет Су-57 будет включен в боевой состав Воздушно-космических сил РФ до конца 2019 года, отмечает «ФедералПресс».

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал НСН, почему Турции стоит выбрать российские истребители на замену американским.

