Ракету «Ангара-А5» со спутником могут запустить уже в 2021 году

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» в этом году впервые может быть запущена с космическим аппаратом на борту. Об этом рассказал глава Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель ракет) Алексей Варочко в интервью РИА Новости.

Ранее ракету-носитель запускали с макетом спутника. Как отметил Варочко, Минобороны РФ поставило задачу «обеспечить пуск с полезной нагрузкой», специалисты научно-производственного центра будут работать над этим.

Какой именно космический аппарат запустят на «Ангаре-А5», пока неизвестно.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что первый пуск ракеты-носителя с новым пилотируемым космическим кораблем «Орел» планируется в декабре 2023 года, напоминает RT.

Две ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» уже были запущены в рамках летных испытаний в 2014 и 2020 годах. Ракеты-носители вывели макеты полезной нагрузки на целевые орбиты.

