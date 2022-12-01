Запуск японского посадочного модуля на Луну вновь перенесен

Как пишет ТАСС, изначально старт с космодрома на мысе Канаверал в США был намечен на 28 ноября. Затем его перенесли на 1 декабря. По плану запуска, японский аппарат HAKUTO-R должен достичь поверхности Луны и доставить туда луноход «Рашид» Объединенных Арабских Эмиратов, а также ряд других грузов.

Ранее в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что космический корабль Orion выполнил успешный облёт Луны по программе исследования «Артемида».



