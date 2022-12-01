Запуск японского посадочного модуля на Луну вновь перенесен

Старт американской ракеты на Луну с японским посадочным аппаратом перенесён во второй раз. Как сообщили в фирме Ispace, которая разработала модуль, запуск спускаемого аппарата HAKUTO-R с помощью ракеты-носителя Falcon 9 отложен на неопределённый срок.

Уточняется, что решение принято из-за необходимости проведения дополнительной технической проверки ракеты Falcon 9 от американской компании SpaceX.

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Как пишет ТАСС, изначально старт с космодрома на мысе Канаверал в США был намечен на 28 ноября. Затем его перенесли на 1 декабря. По плану запуска, японский аппарат HAKUTO-R должен достичь поверхности Луны и доставить туда луноход «Рашид» Объединенных Арабских Эмиратов, а также ряд других грузов.

Ранее в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что космический корабль Orion выполнил успешный облёт Луны по программе исследования «Артемида».


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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:SpacexРакета-носительЛунаNASA
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