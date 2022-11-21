Корабль NASA Orion совершил облет Луны

Еще одно включение двигателя аппарата запланировано на ближайшую пятницу для выхода на дальнюю ретроградную орбиту высотой 64 тысячи километров от поверхности Луны, где Orion должен пробыть шесть суток.

Затем, 5 декабря он совершит еще один облет на близкой дистанции, после чего начнёт возвращение к Земле. Аппарат должен приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии 11 декабря.