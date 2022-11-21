Корабль NASA Orion совершил облет Луны
Космический корабль Orion выполнил успешный облёт Луны по программе исследования «Артемида», сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Операция проведена в рамках тестового беспилотного полета.
Максимальное приближение к естественному спутник Земли составило 130 километров. После этого Orion начал постепенно удаляться от Луны. Орбита полета проходила, в том числе, над районом первой в истории посадки землян на её поверхность в рамках пилотируемой миссии Apollo-11 в июле 1969 года.
Еще одно включение двигателя аппарата запланировано на ближайшую пятницу для выхода на дальнюю ретроградную орбиту высотой 64 тысячи километров от поверхности Луны, где Orion должен пробыть шесть суток.
Затем, 5 декабря он совершит еще один облет на близкой дистанции, после чего начнёт возвращение к Земле. Аппарат должен приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии 11 декабря.
Orion несёт на своём борту манекен - датчики на нём измеряют воздействие полёта на будущие экипажи астронавтов. Пробная миссия должна подтвердить готовность тяжелой ракеты-носителя SLS и корабля к выполнению пилотируемого полёта. Высадка астронавтов NASA на Луну пока намечена на 2025 год.
Между тем, первая за почти полвека российская миссия к естественному спутнику земли «Луна-25», намечавшаяся до конца текущего года, перенесена на более поздний срок. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новые сроки полёта планировались на лето 2023 года. Однако теперь «Роскосмос» называет уже 2025 год.
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