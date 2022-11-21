Корабль NASA Orion совершил облет Луны

Космический корабль Orion выполнил успешный облёт Луны по программе исследования «Артемида», сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Операция проведена в рамках тестового беспилотного полета.

Максимальное приближение к естественному спутник Земли составило 130 километров. После этого Orion начал постепенно удаляться от Луны. Орбита полета проходила, в том числе, над районом первой в истории посадки землян на её поверхность в рамках пилотируемой миссии Apollo-11 в июле 1969 года.

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Еще одно включение двигателя аппарата запланировано на ближайшую пятницу для выхода на дальнюю ретроградную орбиту высотой 64 тысячи километров от поверхности Луны, где Orion должен пробыть шесть суток.

Затем, 5 декабря он совершит еще один облет на близкой дистанции, после чего начнёт возвращение к Земле. Аппарат должен приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии 11 декабря.

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Orion несёт на своём борту манекен - датчики на нём измеряют воздействие полёта на будущие экипажи астронавтов. Пробная миссия должна подтвердить готовность тяжелой ракеты-носителя SLS и корабля к выполнению пилотируемого полёта. Высадка астронавтов NASA на Луну пока намечена на 2025 год.

Между тем, первая за почти полвека российская миссия к естественному спутнику земли «Луна-25», намечавшаяся до конца текущего года, перенесена на более поздний срок. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новые сроки полёта планировались на лето 2023 года. Однако теперь «Роскосмос» называет уже 2025 год.

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Фото: nasa.gov
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