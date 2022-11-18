В США рассказали об «идеальном шторме» из-за ухода с космического рынка «Союзов»

Рост спроса на ракеты и отсутствие на мировом рынке космических запусков отечественных космических кораблей «Союз» спровоцировали «идеальный шторм». Об этом заявил гендиректор United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно в интервью изданию SpaceNews.

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По словам Бруно, на протяжении последних 20-30 лет предложение по запуску ракет, как правило, превышало спрос, однако сейчас положение меняется в противоположную сторону, в том числе из-за развития систем наподобие Kuiper, запусков не хватает во всем мире.

Генеральный директор ULA посоветовал оборонному ведомству США заблаговременно делать заказ на пусковые услуги у своих подрядчиков.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала США отказаться от космической гонки вооружений. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоюзРакетыКосмосСША
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