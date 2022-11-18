В США рассказали об «идеальном шторме» из-за ухода с космического рынка «Союзов»

По словам Бруно, на протяжении последних 20-30 лет предложение по запуску ракет, как правило, превышало спрос, однако сейчас положение меняется в противоположную сторону, в том числе из-за развития систем наподобие Kuiper, запусков не хватает во всем мире.

Генеральный директор ULA посоветовал оборонному ведомству США заблаговременно делать заказ на пусковые услуги у своих подрядчиков.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала США отказаться от космической гонки вооружений. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

