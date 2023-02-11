В «Роскосмосе» расрыли возможную причину разгерметизации «Прогресса МС-21»
Система терморегулирования могла вызвать разгерметизацию контура грузового корабля «Прогресс МС-21». Об этом заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев телеканалу «Звезда».
«По моей информации, косвенной, по телефону, это система терморегулирования. Но пока нет уверенности», — отметил он.
По словам Крикалева, чтобы точнее определить проблему, необходимо посмотреть телеметрию корабля.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что после разгерметизации контура космического корабля «Прогресс МС-21» переходной люк удалось закрыть и изолировать корпус.
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