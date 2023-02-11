В «Роскосмосе» расрыли возможную причину разгерметизации «Прогресса МС-21»

«По моей информации, косвенной, по телефону, это система терморегулирования. Но пока нет уверенности», — отметил он.

По словам Крикалева, чтобы точнее определить проблему, необходимо посмотреть телеметрию корабля.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что после разгерметизации контура космического корабля «Прогресс МС-21» переходной люк удалось закрыть и изолировать корпус.

