NASA и «Роскосмос» будут искать варианты возвращения экипажа МКС

NASA и «Роскосмос» продолжат совместное изучение вариантов безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки «Союза МС-22», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя NASA Келли Хампфрис.

Глава Роскосмоса: США предложили помощь в спуске экипажа «Союза МС-22»

«NASA и "Роскосмос" продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой», — заявила она.

Отмечается, что экипаж МКС сейчас в хорошем состоянии. Космонавты занимаются проведением исследовательских работ на станции, а также занимаются ремонтом.

Специалисты «Роскосмоса» смогли установить точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», который пристыкован к Международной космической станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:КосмосNASAРоскосмосМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры