NASA и «Роскосмос» будут искать варианты возвращения экипажа МКС

«NASA и "Роскосмос" продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой», — заявила она.

Отмечается, что экипаж МКС сейчас в хорошем состоянии. Космонавты занимаются проведением исследовательских работ на станции, а также занимаются ремонтом.

Специалисты «Роскосмоса» смогли установить точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», который пристыкован к Международной космической станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

