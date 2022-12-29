NASA и «Роскосмос» будут искать варианты возвращения экипажа МКС
NASA и «Роскосмос» продолжат совместное изучение вариантов безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки «Союза МС-22», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя NASA Келли Хампфрис.
«NASA и "Роскосмос" продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой», — заявила она.
Отмечается, что экипаж МКС сейчас в хорошем состоянии. Космонавты занимаются проведением исследовательских работ на станции, а также занимаются ремонтом.
Специалисты «Роскосмоса» смогли установить точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», который пристыкован к Международной космической станции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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