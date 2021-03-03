Запуск ракеты со спутниками Starlink перенесен в третий раз
Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 60 мини-спутниками Starlink перенесен на 4 марта, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Отмечается, что стартовую площадку невозможно использовать из-за погодных условий.
Это уже третий перенос запуска.
В середине февраля тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Первый запуск ракеты для проекта Starlink прошел в мае 2019 года. С того момента SpaceX запустила на орбиту 19 ракет со спутниками, общее число которых составляет 1083 аппаратов.
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