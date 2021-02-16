Ракета SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания SpaceX.
Конструкция Falcon 9 позволяет совершать управляемую посадку первой ступени ракеты для повторного использования. Она должна была приземлиться на плавучую платформу в Атлантике, но этого не произошло. Этот запуск стал шестым по счету, когда для Falcon 9 использовали одну и ту же ступень.
Первый запуск ракеты для проекта Starlink прошел в мае 2019 года. С того момента SpaceX запустила на орбиту 19 ракет со спутниками, общее число которых составляет 1083 аппаратов.
SpaceX планирует создать полномасштабную сеть, которая позволит обеспечить жителей земли интернетом в любой точке планеты. Ранее компания сообщила, что в 2020 году смогла обеспечить спутниковым интернет-покрытием всю территорию Северной Америки. Сумма инвестиций в реализацию программы составляет около 10 млрд долларов.
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