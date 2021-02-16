Ракета SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания SpaceX.

Конструкция Falcon 9 позволяет совершать управляемую посадку первой ступени ракеты для повторного использования. Она должна была приземлиться на плавучую платформу в Атлантике, но этого не произошло. Этот запуск стал шестым по счету, когда для Falcon 9 использовали одну и ту же ступень.

Первый запуск ракеты для проекта Starlink прошел в мае 2019 года. С того момента SpaceX запустила на орбиту 19 ракет со спутниками, общее число которых составляет 1083 аппаратов.