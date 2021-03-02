SpaceX отложила запуск ракеты со спутниками Starlink

В середине февраля тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Первый запуск ракеты для проекта Starlink прошел в мае 2019 года. С того момента SpaceX запустила на орбиту 19 ракет со спутниками, общее число которых составляет 1083 аппаратов.

