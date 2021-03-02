SpaceX отложила запуск ракеты со спутниками Starlink
Компания SpaceX Илона Маска в очередной раз перенесла запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink, говорится в сообщении компании в Twitter.
Причина переноса - неблагоприятные погодные условия. Теперь запуск запланирован на 2 марта в 19:53 по времени Восточного побережья США.
В середине февраля тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Первый запуск ракеты для проекта Starlink прошел в мае 2019 года. С того момента SpaceX запустила на орбиту 19 ракет со спутниками, общее число которых составляет 1083 аппаратов.
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