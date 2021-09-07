На Дальнем Востоке тестируют подводный беспилотник «Клавесин-2Р-ПМ»

В настоящее время испытания проходят на Дальнем Востоке. Специалистам необходимо проверить работу беспилотника на малых глубинах в условиях ограниченной видимости и маневра. Носителем аппарата является гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани».

Ранее «Клавесин» испытали в Крыму. После этого было принято решение доработать конструкцию аппарата, а на его борту появилось специальное оборудование, в том числе гидролокатор.

Как сообщалось ранее, беспилотник внешне напоминает подлодку в миниатюре: его длина около семи метров, диаметр – около метра. На его борту более современное и совершенное оборудование, чем у его предшественника «Клавесина-1».

