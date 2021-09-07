На Дальнем Востоке тестируют подводный беспилотник «Клавесин-2Р-ПМ»

Министерство обороны России утвердило план испытаний новейшего подводного беспилотного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ», сообщают «Известия» со ссылкой на собеседников в военном ведомстве.

В Крыму начали испытывать подводный беспилотник «Клавесин»

В настоящее время испытания проходят на Дальнем Востоке. Специалистам необходимо проверить работу беспилотника на малых глубинах в условиях ограниченной видимости и маневра. Носителем аппарата является гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани».

Ранее «Клавесин» испытали в Крыму. После этого было принято решение доработать конструкцию аппарата, а на его борту появилось специальное оборудование, в том числе гидролокатор.

Как сообщалось ранее, беспилотник внешне напоминает подлодку в миниатюре: его длина около семи метров, диаметр – около метра. На его борту более современное и совершенное оборудование, чем у его предшественника «Клавесина-1».

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ФОТО: РИА Новости/Василий Батанов
ТЕГИ:ВМФ РФДальний Восток
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