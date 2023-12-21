Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на целевую орбиту

Российский военный спутник, доставленный в космос ракетой "Союз-2.1б", успешно вышел на целевую орбиту, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что наземные средства Воздушно-космических сил РФ приняли на себя ууправление космическим аппаратом.

«Установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее запущенный в 1992 году спутник «Космос-2222», который отвечал за предупреждение о ракетных ударах, сгорел в атмосфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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