Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на целевую орбиту
Российский военный спутник, доставленный в космос ракетой "Союз-2.1б", успешно вышел на целевую орбиту, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что наземные средства Воздушно-космических сил РФ приняли на себя ууправление космическим аппаратом.
«Установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме», - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее запущенный в 1992 году спутник «Космос-2222», который отвечал за предупреждение о ракетных ударах, сгорел в атмосфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru