Грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-23», проработавший на Международной космической станции (МКС) более полугода, был затоплен в Тихом океане, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
В сообщении говорится, что грузовик отстыковался от станции в 10:55 мск 29 ноября, после чего сошёл с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился.
«Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», - указали в «Роскосмосе».
Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России, в интересах Министерства обороны РФ, провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru