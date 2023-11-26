Запущенный российский космический аппарат выведен на орбиту
26 ноября 202307:28
Запущенный в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк космический аппарат успешно выведен на орбиту, сообщает Минобороны РФ.
Он принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.
Ранее стало известно, что воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru