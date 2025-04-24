Стас Пьеха опроверг слухи о деменции у бабушки Эдиты Пьехи
Певец Стас Пьеха опроверг сообщения о проблемах со здоровьем его бабушки, народной артистки СССР Эдиты Пьехи.
В комментарии для «Газеты.Ru» он назвал эти слухи «чушью» и заявил, что регулярно общается с Эдитой Пьехой и не слышал о диагностированной деменции.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что у 87-летней певицы якобы были выявлены признаки возрастной деменции и гипертонии, что связано с резким набором веса.
Однако в скором времени слухи были опровергнуты. Помощница Эдиты Пьехи, Ирина, сообщила, что состояние певицы остается стабильным, и она чувствует себя хорошо, несмотря на возрастные изменения, передает «Радиоточка НСН».
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