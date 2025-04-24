Стас Пьеха опроверг слухи о деменции у бабушки Эдиты Пьехи

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что у 87-летней певицы якобы были выявлены признаки возрастной деменции и гипертонии, что связано с резким набором веса.

Однако в скором времени слухи были опровергнуты. Помощница Эдиты Пьехи, Ирина, сообщила, что состояние певицы остается стабильным, и она чувствует себя хорошо, несмотря на возрастные изменения, передает «Радиоточка НСН».

