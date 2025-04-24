СК возбудил дело после нападения на судью по фигурному катанию в Екатеринбурге

Следственное управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента с нападением на судью по фигурному катанию в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, мужчина напал на судью во время тренировочного занятия. Потерпевший получил незначительные травмы и обратился с заявлением в правоохранительные органы. В рамках расследования устанавливается степень вреда здоровью, допрашиваются свидетели.

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Инцидент произошел после того, как дочь нападавшего не заняла призового места на соревнованиях. Фигурант дела — Адонис Мироев — ранее уже становился участником конфликтных ситуаций, однако до применения силы дело не доходило.

Сам Мироев в комментарии изданию E1 отверг факт конфликта, заявив, что инцидента не было, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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