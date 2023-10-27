Ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками запустили с «Плесецка»
27 октября 202310:19
Боевой расчет Космических войск ВКС России запустил ракету «Союз-2.1б» со спутниками. Об этом сообщили в Минобороны.
Запуск состоялся на космодроме «Плесецк», отмечает «Свободная пресса».
«Осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами», — подчеркнули в военном ведомстве.
В августе Минобороны заявляло о запуске «Союза-2.1б» с космическим аппаратом с космодрома «Плесецк», напоминает RT. Спутник был выведен на орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru