Ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками запустили с «Плесецка»

Запуск состоялся на космодроме «Плесецк», отмечает «Свободная пресса».

«Осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами», — подчеркнули в военном ведомстве.

В августе Минобороны заявляло о запуске «Союза-2.1б» с космическим аппаратом с космодрома «Плесецк», напоминает RT. Спутник был выведен на орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск.

