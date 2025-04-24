Интернет-магазин Трампа запустил товар с намеком на третий срок

Интернет-магазин президента США Дональда Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью «Трамп 2028», что вызвало предположения о возможном намерении Трампа баллотироваться на третий срок, сообщает РИА Новости.

Стоимость аксессуара, произведенного в США, составляет 50 долларов.

Трамп заявил, что готов баллотироваться на третий президентский срок

Согласно одной из поправок к Конституции США, никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.

Это положение ограничивает возможность баллотироваться на третий срок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВыборыСШАДональд Трамп

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