Интернет-магазин Трампа запустил товар с намеком на третий срок
24 апреля 202523:54
Интернет-магазин президента США Дональда Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью «Трамп 2028», что вызвало предположения о возможном намерении Трампа баллотироваться на третий срок, сообщает РИА Новости.
Стоимость аксессуара, произведенного в США, составляет 50 долларов.
Согласно одной из поправок к Конституции США, никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Это положение ограничивает возможность баллотироваться на третий срок, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru