Госдеп отверг обвинения в завышенных требованиях к Украине по урегулированию
В Госдепартаменте США отвергли обвинения в том, что Вашингтон в процессе урегулирования конфликта на Украине якобы предъявляет к Киеву более жесткие требования, чем к Москве. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс в ходе брифинга.
Комментируя вопрос о возможной несбалансированности американской позиции, Брюс назвала такие утверждения несправедливыми.
По ее словам, подобная интерпретация не отражает подхода Соединенных Штатов к мирному процессу.
Официальные представители США ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за справедливое и устойчивое разрешение конфликта с соблюдением принципов международного права, передает «Радиоточка НСН».
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