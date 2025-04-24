Госдеп отверг обвинения в завышенных требованиях к Украине по урегулированию

В Госдепартаменте США отвергли обвинения в том, что Вашингтон в процессе урегулирования конфликта на Украине якобы предъявляет к Киеву более жесткие требования, чем к Москве. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс в ходе брифинга.

Комментируя вопрос о возможной несбалансированности американской позиции, Брюс назвала такие утверждения несправедливыми.

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По ее словам, подобная интерпретация не отражает подхода Соединенных Штатов к мирному процессу.

Официальные представители США ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за справедливое и устойчивое разрешение конфликта с соблюдением принципов международного права, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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