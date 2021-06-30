Запущенный к МКС «Прогресс» выведен на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовиком была запущена в 2:27 мск. Спустя 9 минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Автоматическая стыковка «Прогресса» к МКС планируется 2 июля в 4:02 мск.

Грузовик доставит на станцию 470 кг топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также различное оборудование и материалы, одежду для космонавтов, продукты питания.

Ранее стало известно, что помимо стандартных рационов питания на МКС отправят бонусную еду, заказанную российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым перед полетом.

