Запущенный к МКС «Прогресс» выведен на орбиту
Запущенный 30 июня с космодрома Байконур российский космический грузовой корабль «Прогресс МС-17» с грузом для Международной космической станции выведен на околоземную орбиту, сообщает РИА Новости.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовиком была запущена в 2:27 мск. Спустя 9 минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Автоматическая стыковка «Прогресса» к МКС планируется 2 июля в 4:02 мск.
Грузовик доставит на станцию 470 кг топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также различное оборудование и материалы, одежду для космонавтов, продукты питания.
Ранее стало известно, что помимо стандартных рационов питания на МКС отправят бонусную еду, заказанную российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым перед полетом.
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