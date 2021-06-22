Космонавтам на МКС доставят хрен и горчицу
Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» в начале июля доставит космонавтам, работающим на Международной космической станции, яблоки, томаты, хрен и горчицу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александра Агуреева.
По его словам, помимо стандартных рационов питания, на станцию отправят бонусную еду, заказанную российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым перед полетом.
Это икра баклажанная и кабачковая, кофе и какао, сок, миндаль лосось, форель, цельное сгущенное молоко, курага, палочки фруктовые из айвы, яблоки с орехами, чай, кисель печенье с курагой, а также прочая еда и напитки.
Ранее сообщалось, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и создать новую станцию - национальную. Об этом в апреле текущего года заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
- Космонавтам на МКС доставят хрен и горчицу
- Житель Японии ранил ножом пять человек
- Россияне меняют отечественные курорты в пользу Турции
- Призыв о сокращении рабочего дня из-за жары не касается «удаленщиков»
- Эксперт рассказал, как купить смартфон дешевле
- Врачи составили прогноз о состоянии певицы МакSим
- Путин потребовал от правительства сдержать рост тарифов для Сибири и Дальнего Востока
- В РФС считают, что о кадровых перестановках задумываться рано
- «Никогда не проигрывали, и почему сегодня вдруг?»: Ургант пошутил над сборной России по футболу
- Госдеп: Блинкен в ходе поездки в Европу заявит, что «Северный поток - 2» угрожает энергобезопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru