Космонавтам на МКС доставят хрен и горчицу

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» в начале июля доставит космонавтам, работающим на Международной космической станции, яблоки, томаты, хрен и горчицу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александра Агуреева.

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По его словам, помимо стандартных рационов питания, на станцию отправят бонусную еду, заказанную российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым перед полетом.

Это икра баклажанная и кабачковая, кофе и какао, сок, миндаль лосось, форель, цельное сгущенное молоко, курага, палочки фруктовые из айвы, яблоки с орехами, чай, кисель печенье с курагой, а также прочая еда и напитки.

Ранее сообщалось, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и создать новую станцию - национальную. Об этом в апреле текущего года заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

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Фото: nasa.gov
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