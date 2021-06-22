Космонавтам на МКС доставят хрен и горчицу

По его словам, помимо стандартных рационов питания, на станцию отправят бонусную еду, заказанную российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым перед полетом.

Это икра баклажанная и кабачковая, кофе и какао, сок, миндаль лосось, форель, цельное сгущенное молоко, курага, палочки фруктовые из айвы, яблоки с орехами, чай, кисель печенье с курагой, а также прочая еда и напитки.

Ранее сообщалось, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и создать новую станцию - национальную. Об этом в апреле текущего года заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

