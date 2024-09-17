Запущенные «Ангарой-1.2» спутники выведены на целевые орбиты
Запущенные легкой ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк спутники военного назначения выведены на целевые орбиты. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно данным, космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск в расчетное время. Отмечается, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая связь.
Пуск носителя состоялся 17 сентября в 10:00 мск.
Ранее сообщалось, что радиолокационный спутник российского производства «Кондор-ФКА» №2 планируется запустить в конце ноября 2024 года. На сегодняшний день спутник находится на космодроме Восточный, контейнер с аппаратом принят и разгружен специалистами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru