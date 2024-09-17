Запущенные «Ангарой-1.2» спутники выведены на целевые орбиты

Запущенные легкой ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк спутники военного назначения выведены на целевые орбиты. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Согласно данным, космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск в расчетное время. Отмечается, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая связь.

Пуск носителя состоялся 17 сентября в 10:00 мск.

Ранее сообщалось, что радиолокационный спутник российского производства «Кондор-ФКА» №2 планируется запустить в конце ноября 2024 года. На сегодняшний день спутник находится на космодроме Восточный, контейнер с аппаратом принят и разгружен специалистами, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:СпутникиМинобороны РФ

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