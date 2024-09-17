С космодрома Плесецк запустили ракету «Ангара-1.2» с военными спутниками

Ракету-носитель легкого класса «Ангара-1.2» со спутниками запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает Минобороны.

Пуск состоялся 17 сентября в 10:00 мск.

«Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя... с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — указали в военном ведомстве.

Ранее с космодрома Байконур была запущена ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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