«Запрещайте на Марсе!»: Планы NASA о запрете космического секс-туризма назвали ерундой

Специалисты NASA, начавшие изучать проблему секса в космосе в рамках планов по колонизации Марса, считают, что этому будут мешать невесомость, нулевая гравитация и радиация. Ученые предупреждают, что семяизвержение в условиях невесомости происходит со скоростью 18 км/ч.

Гильдия актеров ранее предложила присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, сыгравшей в снятом в космосе фильме «Вызов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако космонавты выступили против этой инициативы, а сама Пересильд пожаловалась на «травлю» с их стороны.

