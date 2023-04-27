«Запрещайте на Марсе!»: Планы NASA о запрете космического секс-туризма назвали ерундой
Радиация может угрожать туристам на Марсе или Луне, однако на МКС все хорошо, сказал в эфире НСН Олег Артемьев, а Павел Пушкин также выступил против запрета «секса на орбите».
Космонавт Олег Артемьев и бывший гендиректор предприятия «Космокурс» Павел Пушкин в интервью НСН раскритиковали инициативу NASA о запрете секса для космических туристов.
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США ранее заявили, что сильная радиации в космосе может сказаться на здоровье зачатого там ребенка. Ученые предлагают обязать космических туристов подписывать отказ от секса в космосе.
«Я думаю, не стоит, это ерунда. Проблема с радиацией преувеличивается, но это смотря куда лететь. На МКС полеты короткие, там никаких проблем для туристов нет. Это можно запрещать для туристов, которые на Марс или Луну полетят, а здесь, около Земли ничего не будет за 10 дней, все нормально», - сказал НСН Олег Артемьев, являвшийся командиром корабля «Союз МС-21» во время экспедиции на МКС в марте 2022 года.
Со своей стороны, Павел Пушкин также назвал идею НАСА «ерундой».
«Это странная инициатива, потому что мы еще не дошли до того, чтобы летать настолько долго и легко, чтобы там чем-то таким заниматься. Я отрицательно отношусь к этой идее, поскольку и проблема с радиацией надуманная. Туризм на суборбитальные и орбитальные станции, - там сильного радиационного воздействия нет. При этом радиация меняет не моментально, и последствия могут быть уже после возвращения на Землю. Есть максимальная доза радиации, которая разрешена космонавтам и астронавтам, они могут по нескольку лет летать, правда, не непрерывно, но по другим причинам, а туризм – это дней 14 максимум, это ерунда», - подчеркнул собеседник НСН.
Специалисты NASA, начавшие изучать проблему секса в космосе в рамках планов по колонизации Марса, считают, что этому будут мешать невесомость, нулевая гравитация и радиация. Ученые предупреждают, что семяизвержение в условиях невесомости происходит со скоростью 18 км/ч.
Гильдия актеров ранее предложила присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, сыгравшей в снятом в космосе фильме «Вызов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако космонавты выступили против этой инициативы, а сама Пересильд пожаловалась на «травлю» с их стороны.
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