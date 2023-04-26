Пересильд ответила критикующим ее космонавтам

Ранее артистка пожаловалась на «травлю» со стороны космонавтов, в частности, Героя России Федора Юрчихина, пишет Газета.ру. Сам специалист при этом отмечал, что высказывался против идеи снять фильм на МКС, а не против участников проекта, отмечает РИА ФАН.

«Всем тем, кто так переживает и рассказывает, сколько научных экспериментов из-за нас пришлось отложить и еще много чего не смогло осуществиться, хочу ответить одно. Было бы прекрасно, если бы точно в такие же, как и у нас, сжатые сроки, вы смогли бы все наверстать и удивить нас своими результатами», — заявила Пересильд.

При этом артистка отметила, что старается не реагировать на критику. По словам Пересильд, до выхода «Вызова» ее ранили резкие высказывания. Актриса указала, что съемки на МКС — часть ее биографии, которую не отменить.

