Пересильд ответила критикующим ее космонавтам

Актриса Юлия Пересильд ответила на критику космонавтов, осудивших съемки фильма «Вызов» на Международной космической станции. Об этом сообщает «АиФ».

Гильдия актеров предложила дать Пересильд звание Героя России

Ранее артистка пожаловалась на «травлю» со стороны космонавтов, в частности, Героя России Федора Юрчихина, пишет Газета.ру. Сам специалист при этом отмечал, что высказывался против идеи снять фильм на МКС, а не против участников проекта, отмечает РИА ФАН.

«Всем тем, кто так переживает и рассказывает, сколько научных экспериментов из-за нас пришлось отложить и еще много чего не смогло осуществиться, хочу ответить одно. Было бы прекрасно, если бы точно в такие же, как и у нас, сжатые сроки, вы смогли бы все наверстать и удивить нас своими результатами», — заявила Пересильд.

При этом артистка отметила, что старается не реагировать на критику. По словам Пересильд, до выхода «Вызова» ее ранили резкие высказывания. Актриса указала, что съемки на МКС — часть ее биографии, которую не отменить.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноКосмонавтыАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры