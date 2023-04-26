Пересильд ответила критикующим ее космонавтам
Актриса Юлия Пересильд ответила на критику космонавтов, осудивших съемки фильма «Вызов» на Международной космической станции. Об этом сообщает «АиФ».
Ранее артистка пожаловалась на «травлю» со стороны космонавтов, в частности, Героя России Федора Юрчихина, пишет Газета.ру. Сам специалист при этом отмечал, что высказывался против идеи снять фильм на МКС, а не против участников проекта, отмечает РИА ФАН.
«Всем тем, кто так переживает и рассказывает, сколько научных экспериментов из-за нас пришлось отложить и еще много чего не смогло осуществиться, хочу ответить одно. Было бы прекрасно, если бы точно в такие же, как и у нас, сжатые сроки, вы смогли бы все наверстать и удивить нас своими результатами», — заявила Пересильд.
При этом артистка отметила, что старается не реагировать на критику. По словам Пересильд, до выхода «Вызова» ее ранили резкие высказывания. Актриса указала, что съемки на МКС — часть ее биографии, которую не отменить.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Глава парламента Крыма предложил расторгнуть зерновую сделку
- Турция введет пошлину в размере 130% на импорт зерна
- Пересильд ответила критикующим ее космонавтам
- Украинский генерал заявил об ошибках ВСУ в обороне Артемовска
- ЕС сократит торговлю сертификатами на неэкологичный импорт и квоты на выбросы
- Опрос: большинство россиян предпочли остаться дома на майские праздники
- Вильфанд: Ожидается непогода в ряде регионов РФ
- СМИ: стремление сокрушить российскую экономику путем торговой блокады приведет Запад к краху
- Губернатор Флориды призвал прекратить огонь на Украине
- СМИ: Вашингтон получил два тревожных сигнала перед визитом Лаврова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru