Остались только «кукурузники»: Кто ответит за провал проекта «Байкал»
Член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что в случае закрытия проекта «Байкал» в России останутся только старые Ан-2, которые очень нужны во всех отраслях.
Кукурузники Ан-2 летают уже более 75 лет, они нужны и в сельском хозяйстве, и в МЧС, поэтому объясниться за провал проекта «Байкал» придется Минпромторгу, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил о прекращении работы над проектом самолета "Байкал" в ходе заседания комитетов в Госдуме. По его словам, сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2. При этом в пресс-службе Минпромторга РФ заявили, что работа над созданием легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественным двигателем продолжается с учетом ранее полученных замечаний. Горбачев объяснил, почему это такой важный проект.
«Трутнев просто проинформировал, что не ведутся работы, потому что это факт. У нас до сих пор нет машины для обслуживания местных воздушных перевозок. Ан-2 используются и в хозяйстве – лесные хозяйства, сельскохозяйственные работы, почта, медицина, МЧС, и так далее. Но кукурузники Ан-2 у нас летают уже более 75 лет. У нас Минпромторг за это отвечает. Хочу сказать, что у нас и среднемагистральных машин нет, и дальних, у нас только в разговорах они и в опытных образцах. Собственного ничего пока нет, только с иностранными запчастями. Все говорят про Ил-96, который летает с президентом, но это штучный вариант. У нас две-три машины в президентском авиаполку и больше нет», - рассказал он.
Создание самолета «Байкал» нужно сворачивать, ему есть достойные альтернативы, которые уже можно запускать в массовое производство, заявлял ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в разговоре с НСН.
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