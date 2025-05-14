«Трутнев просто проинформировал, что не ведутся работы, потому что это факт. У нас до сих пор нет машины для обслуживания местных воздушных перевозок. Ан-2 используются и в хозяйстве – лесные хозяйства, сельскохозяйственные работы, почта, медицина, МЧС, и так далее. Но кукурузники Ан-2 у нас летают уже более 75 лет. У нас Минпромторг за это отвечает. Хочу сказать, что у нас и среднемагистральных машин нет, и дальних, у нас только в разговорах они и в опытных образцах. Собственного ничего пока нет, только с иностранными запчастями. Все говорят про Ил-96, который летает с президентом, но это штучный вариант. У нас две-три машины в президентском авиаполку и больше нет», - рассказал он.

Создание самолета «Байкал» нужно сворачивать, ему есть достойные альтернативы, которые уже можно запускать в массовое производство, заявлял ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в разговоре с НСН.

