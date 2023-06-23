ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

Отмечается, что самолёты были собраны в Комсомольске-на-Амуре, на авиационном заводе им. Ю.А.Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Прежде чем отправиться на боевое дежурство машины прошли все заводские испытания, а перелёт на аэродром базирования совершили самостоятельно.

«Су-35С - один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире, который может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом», - заключил Мантуров.

Ранее в ОАК заявили о передаче ВКС России партии фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщает RT.

