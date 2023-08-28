Зафиксирована высокая температура на южном полюсе Луны
28 августа 202304:26
Луноход «Прагьян» индийского производства передал первые научные данные после посадки на южный полюс Луны, сообщает «Коммерсант».
Температура на поверхности оказалась высокой – 70°C. При этом Индийская организация космических исследований полагала, что она будет на уровне 20–30°C.
Аппарат оснащен датчиком с механизмом, который может измерять температуру почвы на глубине до 10 см.
Как стало известно ранее, неудачный запуск «Луны-25» обошелся в 12 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru