Зафиксирована высокая температура на южном полюсе Луны

Луноход «Прагьян» индийского производства передал первые научные данные после посадки на южный полюс Луны, сообщает «Коммерсант».

Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения станции «Луна-25»

Температура на поверхности оказалась высокой – 70°C. При этом Индийская организация космических исследований полагала, что она будет на уровне 20–30°C.

Аппарат оснащен датчиком с механизмом, который может измерять температуру почвы на глубине до 10 см.

Как стало известно ранее, неудачный запуск «Луны-25» обошелся в 12 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:КосмосЛуна

Горячие новости

Все новости

партнеры