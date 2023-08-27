Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения станции «Луна-25»
Проведением расчетов движения российской станции «Луна-25», разбившейся о поверхность спутника Земли, одновременно занимались несколько организаций, их вычисления совпали, ошибки быть не могло, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта.
Расчет несколькими организациями осуществляется еще с советских времен. «У них совпало все цифра в цифру. Здесь ошибки не было», — заявил эксперт.
Неудачный запуск «Луны-25» обошелся в 12 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru