Эксперт исключил версию об ошибке в расчетах движения станции «Луна-25»

Проведением расчетов движения российской станции «Луна-25», разбившейся о поверхность спутника Земли, одновременно занимались несколько организаций, их вычисления совпали, ошибки быть не могло, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта.

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Расчет несколькими организациями осуществляется еще с советских времен. «У них совпало все цифра в цифру. Здесь ошибки не было», — заявил эксперт.

Неудачный запуск «Луны-25» обошелся в 12 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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