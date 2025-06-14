В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, чаще всего в ДТП с участием электросамокатов попадали дети и подростки.

С этого года арендовать самокат в Москве получится только после прохождения верификации через Mos ID.

Отмечается, что за три месяца 2025 года свои аккаунты подтвердили более 810 тысяч пользователей. В среднем в мае на самокатах совершали 230 тысяч поездок в сутки.

Ранее пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик заявила НСН, что только 2% пользователей сервиса кикшеринга нарушают правила дорожного движения (ПДД) и создают аварийные ситуации на дороге.

