За полгода «Аэрофлот» сократил перевозки пассажиров на 50 процентов

Группа «Аэрофлот» в январе - июле снизила перевозки пассажиров на 54,2% - до 15,8 млн. Об этом говорится в сообщении компании. При этом сам перевозчик сократил рейсы на 58,8%, до 8,8 млн пассажиров.

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В апреле генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев в фильме «Опасный вирус. Экономика» сообщил, что за время пандемии коронавируса «Аэрофлот» сократил перевозки пассажиров со 110–120 тыс. до 3–5 тыс. пассажиров в сутки, пишут «Известия». При этом число рейсов уменьшилось с 800 до 50–80 в сутки. Савельев назвал ситуацию «довольно жесткой».

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АвиаперевозкиАэрофлот
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