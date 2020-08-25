За полгода «Аэрофлот» сократил перевозки пассажиров на 50 процентов

В апреле генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев в фильме «Опасный вирус. Экономика» сообщил, что за время пандемии коронавируса «Аэрофлот» сократил перевозки пассажиров со 110–120 тыс. до 3–5 тыс. пассажиров в сутки, пишут «Известия». При этом число рейсов уменьшилось с 800 до 50–80 в сутки. Савельев назвал ситуацию «довольно жесткой».

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября.



