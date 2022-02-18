За неделю у границ РФ вели разведку более 60 летательных аппаратов
Более шестидесяти летательных аппаратов вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».
Согласно данным инфографики, разведку вели 47 самолетов-разведчиков и 21 беспилотник.
Все полеты контролировались российскими радиолокационными системами.
Отмечается, что нарушений границ зафиксировано не было. Истребители из дежурного состава ПВО для контроля границы поднимались в небо дважды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru