Разведка Эстонии перенесла дату «вторжения» России на Украину

Служба эстонской внешней разведки в своём официальном докладе перенесла дату «нападения» России на Украину на конец февраля, сообщает РИА Новости

Газета The Sun изменила статью о времени «вторжения» России на Украину

Авторы документа утверждают, что наступление, которое якобы готовилось на 15 и 16 февраля, не произошло «неготовности российской армии». Теперь эстонские разведчики ожидают вторжения во второй половине февраля.

«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля», — заявили составители доклада.

Также в докладе отмечается, что как только российская армия подготовится к началу операции, потребуется только политическое решение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск, сообщает RT.

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ФОТО: Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны РФ
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