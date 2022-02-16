Разведка Эстонии перенесла дату «вторжения» России на Украину

Авторы документа утверждают, что наступление, которое якобы готовилось на 15 и 16 февраля, не произошло «неготовности российской армии». Теперь эстонские разведчики ожидают вторжения во второй половине февраля.

«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля», — заявили составители доклада.

Также в докладе отмечается, что как только российская армия подготовится к началу операции, потребуется только политическое решение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск, сообщает RT.