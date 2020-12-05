Японский зонд отправил на Землю образцы грунта с астероида Рюгу

Известно, что космический груз ожидают на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия 73 специалиста из Японии. Они прибыли в составе экспедиции в ноябре, уточняет Газета.ru.

Напомним, образцы грунта с астероида Рюгу взяты в феврале и июле прошлого года во время двух посадок японского зонда на поверхность космического тела. «Хаябуса-2» стартовал обратно к Земле в ноябре.

Китайский зонд успешно сел на Луну для забора грунта

Ранее госкорпорация «Роскосмос» поздравила КНР с успешной посадкой космического аппарата «Чанъэ-5» на Луну, а также пожелала успешного завершения миссии по забору проб грунта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергея Савельева. Он напомнил, что полеты на Луну остаются одним из приоритетов космической отрасли во всех странах мира.



