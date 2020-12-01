Роскосмос поздравил Китай с успешной посадкой «Чанъэ-5»

Савельев от лица госкорпорации поздравил сотрудников Китайской национальной космической администрации с прохождением очередного этапа программы по исследованию Луны. Гендиректор назвал это событие историческим, так как посадка автоматической возвращаемой станции на Луну в китайской истории произошла впервые.

Савельев напомнил, что полеты на Луну остаются одним из приоритетов космической отрасли во всех странах мира. Он подчеркнул, что РФ и КНР развивают сотрудничество в этом направлении.

Ранее НСН передавала, что возвращение модуля с грунтом на Землю намечено на середину декабря.

