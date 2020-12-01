Роскосмос поздравил Китай с успешной посадкой «Чанъэ-5»
Госкорпорация "Роскосмос" поздравила КНР с успешной посадкой космического аппарата "Чанъэ-5" на Луну, а также пожелала успешного завершения миссии по забору проб грунта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
Савельев от лица госкорпорации поздравил сотрудников Китайской национальной космической администрации с прохождением очередного этапа программы по исследованию Луны. Гендиректор назвал это событие историческим, так как посадка автоматической возвращаемой станции на Луну в китайской истории произошла впервые.
Савельев напомнил, что полеты на Луну остаются одним из приоритетов космической отрасли во всех странах мира. Он подчеркнул, что РФ и КНР развивают сотрудничество в этом направлении.
Ранее НСН передавала, что возвращение модуля с грунтом на Землю намечено на середину декабря.
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