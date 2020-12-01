Роскосмос поздравил Китай с успешной посадкой «Чанъэ-5»

Госкорпорация "Роскосмос" поздравила КНР с успешной посадкой космического аппарата "Чанъэ-5" на Луну, а также пожелала успешного завершения миссии по забору проб грунта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

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Савельев от лица госкорпорации поздравил сотрудников Китайской национальной космической администрации с прохождением очередного этапа программы по исследованию Луны. Гендиректор назвал это событие историческим, так как посадка автоматической возвращаемой станции на Луну в китайской истории произошла впервые.

Савельев напомнил, что полеты на Луну остаются одним из приоритетов космической отрасли во всех странах мира. Он подчеркнул, что РФ и КНР развивают сотрудничество в этом направлении.

Ранее НСН передавала, что возвращение модуля с грунтом на Землю намечено на середину декабря.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:РоскосмосЛунаКитай
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