Японский турист Юсаку Маэдзава начал подготовку к полету на МКС

Маэдзава отметил, что подготовка к космическому путешествию начинается во вторник. Она пройдет в российском Центре подготовки космонавтов.

Планируется, что в декабре на МКС на корабле «Союз МС-20» полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано.

Ранее командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, что массовый полет туристов в космос на больших кораблях едва ли будет возможным в ближайшие 20 лет.

