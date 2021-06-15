Японский турист Юсаку Маэдзава начал подготовку к полету на МКС
Японец Юсаку Маэдзава объявил о начале подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом он написал в Twitter. Планируется, что он отправится в космос на корабле «Союз» в декабре в качестве туриста.
Маэдзава отметил, что подготовка к космическому путешествию начинается во вторник. Она пройдет в российском Центре подготовки космонавтов.
Планируется, что в декабре на МКС на корабле «Союз МС-20» полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано.
Ранее командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, что массовый полет туристов в космос на больших кораблях едва ли будет возможным в ближайшие 20 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru