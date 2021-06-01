В России построят два корабля «Союз МС» для космических туристов

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» построит два транспортных пилотируемых корабля «Союз МС» для космических туристов. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

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В сообщении говорится, что заказчиком выступил «Главкосмос», который заплатит ракетно-космической корпорации около 5,056 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль «Союз МС-20», на котором на Международную космическую станцию (МКС) отправятся два космических туриста, может быть доставлен на космодром Байконур в начале лета.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:ТуризмКосмос
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