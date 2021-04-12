Космонавт прокомментировал идею массового космического туризма

Массовый полет туристов в космос на больших кораблях едва ли будет возможным в ближайшие 20 лет. Об этом в интервью на Первом канале заявил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Он отметил, что требования к здоровью космических туристов не должны быть такими же, как у космонавтов, потому что они находятся в невесомости короткий период.

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Также Кононенко ответил на вопрос о конкуренции между астронавтами из США и космонавтами из России. По его словам, российские и американские специалисты не конкурируют друг с другом, так как летают на одной станции и помогают иностранным коллегам при возникновении каких-либо проблем.

Компания SpaceX в декабре 2020 года сообщила, что подписала первые контракты на туристический полет в космос в 2021 году. Экипаж будет состоять из четырех человек, среди которых только один профессиональный космонавт.

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ФОТО: РИА Новости
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