Космонавт прокомментировал идею массового космического туризма

Массовый полет туристов в космос на больших кораблях едва ли будет возможным в ближайшие 20 лет. Об этом в интервью на Первом канале заявил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Он отметил, что требования к здоровью космических туристов не должны быть такими же, как у космонавтов, потому что они находятся в невесомости короткий период.